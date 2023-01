Usando Excel: SENAI SP oferece curso básico gratuito e online do programa

O software mais popular no mercado para criar tabelas, gráficos, tratar dados entre outras funções é o Excel. Mas muita gente ainda "trava" na hora de usar o programa. O curso de Excel Básico do SENAI SP é uma ótima oportunidade para alavancar os conhecimentos na ferramenta.

Foto: Tumisu/Pixabay

O curso tem a seguinte programação:

Editar dados no Excel

Formatar dados no Excel

Reconhecer a diferença entre função e fórmula

Utilizar as fórmulas de soma, multiplicação divisão e porcentagem

Aplicar as funções básicas do Excel

Formatar planilhas Excel a partir de condicionais

Criar gráficos

Como pré-requisitos para cursar o aluno precisa ter no mínimo 14 anos de idade e já ter completado o Nível Fundamental de ensino. Além disso, ter conhecimento em navegação na internet, informática básica, possuir e-mail pessoal e o Excel instalado em seu computador.

O curso é voltado para pessoas com formação inicial em qualquer área ou reconhecimento de competências para aproveitamento no prosseguimento dos estudos.

Para se inscrever, é preciso ler o Termo de Compromisso e, se estiver de acordo, clicar em “Concordo”. Preencha o formulário de inscrição e clique em “Enviar”

Depois de fazer a inscrição no site, um e-mail é enviado em até 24 horas com orientações de acesso. Caso não o receba, entre em contato com eadmatricula@sp.senai.br.

O curso tem carga horária de 20 horas e prazo para conclusão e realização do desafio final de 21 dias a partir da data de inscrição. O acesso ao curso pode ser feito a qualquer momento, uma vez que o ambiente virtual de estudo fica disponível 24 horas por dia.

Após a conclusão com êxito da avaliação final, o aluno ainda pode fazer download de seu certificado diretamente do próprio ambiente de estudo. Mas atenção: ele só ficará disponível enquanto o período do curso ainda estiver vigente.

Para se inscrever, acesse aqui.

Da Redação, com informações de SENAI SP.