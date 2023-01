Atendimento a clientes: SEBRAE oferece curso grátis e online para aprimorar este serviço

Atender bem traz lucro! No curso "Qualidade no atendimento ao cliente" do SEBRAE, oferecido de forma gratuita e online, o aluno analisa situações reais de atendimento, aprende como atender com qualidade e como atuar para suprir necessidades do cliente mesmo nas piores situações.

Cliente bem recebido é retorno garantido! Da mesma forma, um suporte executado de maneira rasa pode atrapalhar, e muito, os negócios.

A qualidade no atendimento é essencial. Para conquistá-la, é preciso prestar atenção nos detalhes e proporcionar um treinamento adequado aos colaboradores.

No curso o aluno aprenderá como manter seus clientes e garantir a divulgação do seu empreendimento por meio do bom atendimento, com exemplos de soluções adotadas por outros empreendedores. Saberá, ainda, como fazer um diagnóstico para buscar a satisfação máxima do consumidor e conquistar uma excelente imagem.

Os 6 (seis) módulos contemplam:

Qualidade no Atendimento ao cliente

Como atender bem o cliente?

A comunicação nos atendimentos

A comunicação no atendimento telefônico

O cliente sempre tem razão?

Atenção aos detalhes

O curso possui duração de 3 horas e prazo para concluir de 15 dias.

Além disso, possui certificado com verificação de autenticidade, 100% gratuito. Ao conclui-lo, basta acessar a área logada no portal e emitir o certificado de participação.

Para se inscrever, acesse aqui.

Da Redação com SEBRAE.