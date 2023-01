A internet e os negócios: curso grátis e online da FGV amplia conhecimentos sobre e-commerce

Como a maneira de negociar foi impactada depois que surgiu a internet? Para ajudar a responder a essa e outras perguntas a FGV (Fundação Getúlio Vargas) disponibiliza o curso gratuito e online "A internet e os negócios".

Foto: StartupStockPhotos/Pixabay

Nele se apresenta as principais diretrizes para compreensão do processo de fluxo organizacional: dados, informação, conhecimento e estratégias. Apresenta também os impactos da revolução digital dentro dos novos paradigmas tecnológicos do e-commerce em múltiplas plataformas.

No curso o aluno desenvolverá:



- Conhecimento sobre o surgimento e desenvolvimento da internet;

- Entendimento sobre a interatividade e convergência;

- Ampla visão sobre lógica, algoritmo e linguagem de programação.

O curso A internet e os negócios é gratuito e recomendado para estudantes do Ensino Superior, profissionais da área de Marketing e Vendas e outros profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos sobre temas ligados ao curso.

PROGRAMA

Unidade 1 – Rumo ao digital

Unidade 2 – Lógica, algorítimo e linguagem de programação

Unidade 3 – Interatividade e convergência

Unidade 4 – Surgimento e desenvolvimento da internet

CERTIFICADO

Os cursos gratuitos da FGV não geram certificado. Obtendo nota igual ou superior a 7,0 (sete) no pós-teste, você poderá imprimir, diretamente no sistema, uma declaração que possibilitará comprovar a sua participação no curso.

PROCESSO SELETIVO

Não há processo seletivo para esse curso. Basta preencher sua ficha de inscrição.

CARGA HORÁRIA

5 horas

Para se inscrever, acesse aqui.

Da Redação com FGV.