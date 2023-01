Uma vaga de emprego para Analista de Departamento Fiscal é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Vaga para ANALISTA/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO FISCAL em Escritório de Contabilidade.

EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS: Ter experiência na área FISCAL em ESCRITÓRIO de CONTABILIDADE. Dominar as rotinas de apuração de impostos de empresas do SIMPLES NACIONAL, ICMS (ICMS ST, DIFAL, ANTECIPAÇÃO, ETC... e demais rotinas do setor).

Enviar currículo com pretensão salarial para: selecao562@gmail.com