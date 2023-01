Transforma Minas abre vagas para atuação nas secretarias de Estado da Saúde e Desenvolvimento Social

As secretarias de Estado de Saúde (SES-MG) e de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) estão selecionando, por meio do programa Transforma Minas, coordenado pela secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), profissionais para as vagas de superintendente regional de Saúde, gerente regional de Saúde e diretor(a) regional de Desenvolvimento Social. As inscrições começaram nesta sexta-feira (6/1) e podem ser feitas até 27/1, no site do Transforma Minas.

Foto: Reprodução/Internet

Saúde

Para o cargo de Superintendente Regional de Saúde são 19 vagas e para Gerente Regional de Saúde são nove vagas. Os profissionais serão selecionados para atuar nas Superintendências e Gerências Regionais de Saúde, unidades da SES-MG que têm como competência gerir, implementar e monitorar as políticas e ações de saúde no âmbito de sua área de abrangência, fortalecendo a governança regional do SUS-MG.

As etapas do processo seletivo, pré-requisitos, remunerações e benefícios, além das inscrições, estão disponíveis no site.

Desenvolvimento Social

Para o cargo de diretor(a) regional de Desenvolvimento Social são 22 vagas. Os profissionais serão selecionados para atuar nas Diretorias Regionais de Desenvolvimento Social, que têm como competência ofertar apoio técnico aos municípios de sua abrangência e induzir e aprimorar a implantação das políticas públicas de desenvolvimento social regionalmente, conforme sua área de abrangência.

As etapas do processo seletivo, pré-requisitos, remunerações e benefícios, assim como as inscrições, estão disponíveis no site do Transforma Minas.

Regulamento

Na última quinta-feira (5/1), o programa Transforma Minas publicou regulamento para a seleção de 207 lideranças regionais para atuação em nove órgãos e entidades do Governo de Minas. O Regulamento dos Processos Seletivos está disponível em www.transformaminas.mg.gov.br.

As vagas são para as regionais dos órgãos: Secretarias de Estado de Educação (SEE-MG), de Saúde (SES-MG), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), de Desenvolvimento Social (Sedese) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), além do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).

As seleções acontecerão ao longo dos próximos meses, de forma escalonada, de acordo com o cronograma estabelecido no Regulamento dos Processos Seletivos. A cada conjunto de vagas lançado, o documento “Descrição da Vaga” correspondente será publicado no site do Programa Transforma Minas com todas as especificidades dos cargos e todas as demais informações sobre os processos. Os candidatos interessados poderão se inscrever para mais de uma vaga, desde que atendam aos requisitos de cada processo de seleção.

No caso dos 47 cargos de Superintendente Regional de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, que terá o documento com a descrição da vaga publicado posteriormente, à época da abertura do processo de seleção, é preciso, além de outros critérios, possuir a Certificação Ocupacional, conforme previsto no Decreto 47625, de 20/03/2019.

Transforma Minas

Desde que foi lançado, em 2019, o Transforma Minas já selecionou 245 profissionais para cargos de liderança nos órgãos e entidades do Executivo mineiro, dentro da frente Atração e Seleção do programa.

Em 2019, também foi realizado um processo seletivo para lideranças regionais, que contemplou 108 vagas nas regionais da SEE, SES, Semad e Sedese.

O programa atua, também, nas frentes de Desenvolvimento e Desempenho de Lideranças e de Engajamento de Líderes e Equipes, que buscam assegurar que gestores e lideranças do Governo de Minas estejam aptos a enfrentar os desafios do setor público e garantir o acompanhamento periódico do trabalho, além de fomentar os níveis de engajamento dos líderes e respectivas equipes.

