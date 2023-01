CNMP divulga edital de concurso público com salários de até R$ 12,4 mil

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) abriu edital de concurso público nessa segunda-feira (23). São nove vagas no total, distribuídas entre cargos de nível técnico e analista, além de cadastro de reserva em diversas especialidades.

Para o cargo de analista, de nível superior, são três vagas. Uma direcionada a profissionais especializados em Direito, outra para pessoas especialistas em Gestão Pública e a última para Desenvolvimento de Sistemas.

Já para o cargo de técnico do CNMP, de nível médio, são seis vagas, destinadas à especialidade Administração.

A remuneração inicial de analista é de R$ R$ 12.455,30. Para o cargo de técnico administrativo a remuneração inicial é de R$ 7.591,36. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais.

A partir de fevereiro, passa a vigorar o reajuste da categoria, levando as remunerações a R$ 13.202,64, para analista, e R$ 8.046, 86 para técnico.

Processo seletivo

Os interessados devem se inscrever das 10 horas do dia 27 de janeiro até às 18 horas do dia 17 de fevereiro neste link. Para o cargo de analista, o valor da inscrição é de R$ 75. Para o de técnico, R$ 55.

As provas serão realizadas em Brasília, no dia 16 de abril de 2023. As questões objetivas e discursivas para os cargos de nível superior serão aplicadas no turno da manhã. Já as provas objetivas para os cargos de nível médio serão aplicadas no turno da tarde.

O teste de aptidão física para o cargo de técnico administrativo, na especialidade Segurança Institucional, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, também serão realizados na cidade de Brasília.

