Vaga de emprego para assistente de expedição é divulgada em Sete Lagoas
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Uma vaga de emprego para assistente de expedição é divulgada em Sete Lagoas. Confira:
VAGA PARA ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO
DESCRIÇÃO DA VAGA
PRO-ATIVO
REALIZAR CONFERENCIA/LIBERAÇÃO/SEPARAÇAO DE MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA .
EMISSAO NOTA FISCAL DE SAIDA,
REQUISITOS
EXPERIENCIA EM CARTEIRA NO MINIMO DE 1 ANOS NA AREA
CONHECIMENTO SISTEMA TOTVS/PROTHEUS/OMS SERA UM DIFERENCIAL
SEXO MASCULINO
SALARIO E BENEFICIOS:
SERAO DIVULGADOS EM ENTREVISTA
HORARIO:
SEG A SEX DAS 07:30 AS 17:30
SAB DAS 07:30 AS 11:30
INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO PARA: RH@AFPCONSTRUCAO.COM.BR