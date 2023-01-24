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Vaga de emprego para assistente de expedição é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga de emprego para assistente de expedição é divulgada em Sete Lagoas. Confira: 

 Foto ilustrativa/Reprodução: InternetFoto ilustrativa/Reprodução: Internet

VAGA PARA ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO

DESCRIÇÃO DA VAGA 

PRO-ATIVO

REALIZAR CONFERENCIA/LIBERAÇÃO/SEPARAÇAO DE MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA .

EMISSAO NOTA FISCAL DE SAIDA,

REQUISITOS

EXPERIENCIA EM CARTEIRA NO MINIMO DE 1 ANOS NA AREA

CONHECIMENTO SISTEMA TOTVS/PROTHEUS/OMS SERA UM DIFERENCIAL

SEXO MASCULINO

SALARIO E BENEFICIOS:

SERAO DIVULGADOS EM ENTREVISTA

HORARIO:

SEG A SEX DAS 07:30 AS 17:30

SAB DAS 07:30 AS 11:30

 

INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO PARA: RH@AFPCONSTRUCAO.COM.BR

 


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