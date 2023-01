Latam abre processo seletivo com foco na diversidade e inclusão; veja as vagas

A Latam abriu o cadastro de banco de talentos para um processo seletivo online de tripulantes de cabine de todo o país com foco na diversidade e inclusão. A empresa passou a dar prioridade à inclusão de pessoas LGBTQIAP+, mulheres, profissionais com deficiência e negros. As inscrições vão até 29 de janeiro no site vagas.com.br.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Ter outro idioma (inglês ou espanhol) é apenas desejável e não mais obrigatório. Os requisitos mínimos exigidos para ser comissário de voo da Latam são: ter 18 anos e ensino médio completo, possuir Certificado de Conhecimento Teórico (CCT) com código Agência Nacional de Aviação Civil e Certificado Médico Aeronáutico (CMA) com validade posterior a 31/12/2023.

As etapas da seleção – incluindo testes técnicos e comportamentais, dinâmicas em grupo e entrega de documentos – serão realizadas remotamente, independentemente da localização do candidato. A novidade este ano é que a entrevista final com o gestor será na capital estadual mais próxima do(a) candidato(a), como já é realizado com o exame admissional. A apresentação em São Paulo só acontecerá no primeiro dia de integração, quando já estiver contratado(a).

Com IstoÉ