Uma vaga de emprego para Técnico de Segurança do Trabalho é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

- Empresa: Leadec Industrial Services

- Ramo de atuação: Multinacional, com mais de 60 anos no mercado e sede na Alemanha. Estamos presentes no Brasil desde 1998 atendendo os principais fabricantes e fornecedores da indústria com serviços técnicos de manutenção, instalação, limpeza técnica e serviços de suporte.

Nestes mais de 20 anos no Brasil, crescemos junto com nossos Clientes, e atualmente atendemos as principais empresas da indústria automotiva, química e farmacêutica, alimentos e bebidas e bens de consumo.

- Local de atuação: Sete Lagoas - MG

- Vaga: Técnico de Segurança do Trabalho

- Atividades:

• Monitorar o cumprimento dos procedimentos de segurança e meio ambiente, conforme legislação vigente;

• Elaborar e participar dos programas de segurança e saúde do trabalho;

• Realizar auditoria de segurança, efetuando acompanhamento e avaliação de postos de trabalho;

• Manter controle de toda documentação da área de segurança do trabalho e elaborar relatórios estatísticos;

• Investigar e analisar acidentes e incidentes, recomendando medidas para prevenção e controle de acidentes ocupacionais;

• Acompanhar a entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), orientando e inspecionando a utilização dos mesmos;

• Organizar e coordenar eleição da comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) de acordo com a legislação vigente;

• Participar de perícias e fiscalizações trabalhistas;

• Executar outras atividades correlatas e inerentes ao cargo.

- Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira de 08:00 às 17:00hrs

- Requisitos: Curso técnico na área, experiência anterior na função, desejável experiência na indústria.

- Salário: Salário + benefícios serão informados no processo seletivo.

OBS: Importante residir em Sete Lagoas, ou regiões como: Inhaúma, Coetanopolis, Prudente de Moraes, Matozinhos e Pedro Leopoldo.

Interessados enviar e-mail para recrutamentoldjdf@gmail.com

Assunto: TST Sete Lagoas