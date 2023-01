Chamamento público de processo seletivo da Educação termina na próxima terça

Até a próxima terça-feira, 31 de janeiro, os candidatos aprovados no Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação para dezenas de cargos devem ficar atentos aos dias e horários do chamamento público, que ocorre no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, na Praça Dom Carmelo Mota, em Sete Lagoas. O 1º semestre letivo de 2023 tem início no dia 2 de fevereiro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Estão contemplados vários cargos, entre eles o novo cargo de cuidador infantil, criado na alteração da Lei Complementar 80, e voltamos com o cargo de assistente de turno do 6º ao 9º ano. "São cerca de 1.700 cargos a serem preenchidos agora até a realização do concurso público, que segue com inscrições abertas até 2 de fevereiro, com provas em 5 de março e nomeação em julho para início dos trabalhos em agosto", lembra a secretária municipal de Educação, Esportes e Lazer, Roselene Teixeira.

Desde o último dia 16 de janeiro, milhares de candidatos seguem apresentando documentos para garantir sua vaga em uma das mais de 60 escolas do município. "Estamos aqui para garantir a equidade e a transparência de todo o processo. Orientamos os candidatos a ficarem atentos à documentação, à legalidade dos diplomas e aos dias e horários das chamadas, dependendo de cada cargo", avisa a representante da Comissão de Recursos de Chamada da Secretaria, Márcia Veiga.

O processo seletivo segue rigorosamente a resolução nº 1 de 15 de maio de 2006; a resolução nº 1 de 2 de julho de 2019; e a resolução nº 2 de 20 de dezembro de 2019; além da Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018. O sindicato dos professores acompanha todo o processo. "Estamos acompanhando a chamada pública desde o início. Parabenizamos a Secretaria pela transparência e organização dos trabalhos. Precisamos de uma educação pública de qualidade e transparente", reforça a coordenadora do SindUTE de Sete Lagoas, Flávia Saturnino.

A pedagoga Joana do Carmo não esconde a ansiedade ao aguardar para qual escola será designada. "Hoje eu estou tentando pegar Hora-Atividade, pois ano passado eu estava no cargo de Pedagoga na Escola Municipal Pedro Chaves. Para esse ano, não tenho preferência. É a escola que vai me escolher", diz a candidata. A classificação pode ser consultada no site oficial da Prefeitura pelo link http://processoseletivoeducacao2023.setelagoas.mg.gov.br/classificacao10.php. A data de apresentação dos aprovados segue cronograma dividido por cargos e pode ser consultado em https://portalfacilarquivos.blob.core.windows.net/uploads/SETELAGOAS/imgOrig/%7B8C105AEA-AD17-35ED-CA3C-BBCD1AACD3BE%7D.jpg

Com Prefeitura de Sete Lagoas