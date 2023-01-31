Vagas de emprego para Vendedor de Consórcio são divulgadas em Sete Lagoas
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- Categoria: Concursos e Vagas
Confira as vagas de emprego para Vendedor de Consórcio que são divulgadas em Sete Lagoas:
2 VAGAS PARA VENDEDORES DE CONSORCIO / COMEÇO IMEDIATO
REQUISITOS :
EXPERIENCIA EM VENDAS
ENSINO MÉDIO COMPLETO
NOTEBOOK PRÓPRIO
TRABALHO EM EQUIPE
CONHECIMENTO EM INFORMATICA BÁSICA
VANTAGENS:
PAGAMENTO DE COMISSÃO SEMANAL
PREMIAÇÃO POR METAS BATIDAS
MAIOR COMISSIONAMENTO DE SETE LAGOAS.
VALE TRANSPORTE
INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO PARA : contato@vbconsorcios.com.br
OU PARA O NUMERO : (31)9 9453-8944