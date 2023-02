Vaga de emprego com contratação temporária para Auxiliar de Recursos Humanos é divulgada em Sete Lagoas

A multinacional ASK do BRASIL está com uma oportunidade para vaga temporária conforme a seguir:

CARGO: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (TEMPORÁRIO – 90 dias)

ATIVIDADE: auxiliará nas demandas rotineiras da área de recursos humanos, como treinamento e desenvolvimento, departamento pessoal etc.

HORÁRIO: de segunda a quinta feira, das 08:00 ás 18:00 horas / sexta feira – 08:00 ás 17:00 horas

SALÁRIO E BENEFÍCIOS: serão divulgados na entrevista

REQUISITOS:

Pacote Office intermediário e vontade de aprender;

Desejável estar cursando Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia ou Recursos Humanos;

Conhecimento prévio em alguma nas atividades de Recursos Humanos será um diferencial;

IMPORTANTE:

Os interessados deverão enviar currículo até o dia 14/02/23 com pretensão salarial para o endereço rh@askbrasil.com.br, colocando o nome do cargo no assunto do email.