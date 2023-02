Como organizar o local de trabalho? Curso gratuito do SEST-SENAT apresenta o 5S

Um ambiente de trabalho desorganizado, barulhento e até mesmo sujo nos piores casos compromete o rendimento da equipe. Por isso, vale a pena se dedicar para que ele seja organizado e mais do que isso, ter algumas horas para estudar a melhor forma de fazer isso. O SEST-SENAT está com um curso grátis e online que pode te ajudar na empreitada.

Foto: Malachi Witt/Pixabay

No curso "5S no escritório" o aluno aprenderá a deixar o ambiente de trabalho limpo e organizado utilizando a Metodologia Japonesa dos 5S. Além disso, é ensinado como é possível mudar o comportamento a fim de manter a limpeza e a organização no escritório e outros espaços profissionais.

Temas abordados:

O que é 5S – o real significado deste programa de qualidade.

Mudança comportamental – Aumento da produtividade, Prevenção de acidentes, Melhoria do ambiente de trabalho e Melhoria da qualidade de vida.

Os sensos do 5S;

O significado das palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke (Senso de utilização, Senso de organização, Senso de limpeza, Senso de padronização e Senso de disciplina.)

Como implantar o 5S no escritório.

O curso conta com videoaulas, atividades de fixação, material didático com versão para download e sugestão de leitura complementar. Pode ser feito com dispositivo (celular, computador, tablet) com acesso à internet e possui carga horária com duração de 15 horas.

Para se inscrever, acesse aqui.

O certificado digital do SEST SENAT possui verificação de autenticidade e é 100% gratuito. Ao concluir o curso, basta acessar seu ambiente do aluno no portal e emitir seu certificado de participação.

Da Redação com SEST-SENAT