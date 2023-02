Inscrições para processo seletivo do SAMU regionalizado de Sete Lagoas terminam nesta quarta

A Prefeitura de Sete Lagoas deu mais um importante passo para tornar realidade o projeto de regionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Depois de cumprir várias etapas desse processo - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - foi aberto o processo seletivo simplificado para selecionar candidatos a seis cargos totalizando 139 vagas e as inscrições serão finalizadas nesta quarta-feira, 15 de fevereiro. As equipes são divididas entre os 33 municípios incluídos no projeto.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A contratação por prazo determinado foi regulamentada pelo Edital nº 01/2023 e a empresa Objetiva Concursos será responsável pelo certame. Os cargos disponíveis e o respectivo número de vagas são: Agente Administrativo (1), Almoxarife (1), Condutor de Veículos (56), Enfermeiro (12), Médico (21) e Técnico de Enfermagem (48). A carga horária varia de 40 horas semanais ao regime de plantão de acordo com a função.

Os salários também estão definidos no edital. Nos cargos de Agente Administrativo e Almoxarife será de R$ 1.215 mais gratificação de 40%; para Condutor de Veículos e Técnico de Enfermagem será de R$ 1.250 mais gratificação de 40% e insalubridade. Enfermeiro plantonista receberá, por plantão, R$ 530,45 (segunda a sexta) e R$ 663,08 (sexta a noite, sábado e domingo). Médicos receberão por plantão R$ 1.459,26 (segunda a sexta) e R$ 1.824,06 (sexta a noite, sábado e domingo).

As inscrições serão encerradas às 12h desta quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Os interessados podem se inscrever pelo site www.objetivas.com.br e quem não tiver acesso à internet poderá utilizar o computador disponibilizado no posto oficial no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde (rua Marechal Deodoro, 212, Centro). O valor da taxa de inscrição varia de R$ 27,75 a R$ 36,85.

O edital traz informações gerais como atribuição de cada cargo, constituição da pontuação em cada etapa (prova e títulos), grade de títulos que poderão ser apresentados, conteúdos programáticos e/ou referências bibliográficas das provas para cada cargo.

SAMU REGIONAL

Minas Gerais terá 11 bases descentralizadas do SAMU e Sete Lagoas, por ser referência em saúde pública e ter localização estratégica, foi uma das cidades escolhidas. Além do reforço das equipes, a unidade terá uma nova sede que foi preparada pela Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com a Faculdade Atenas, novas ambulâncias e equipamentos, na rua Felipe de Vasconcelos esquina de rua Major Castanheira, ao lado da Praça Dom Carmelo Mota. No total, serão 33 municípios atendidos.

