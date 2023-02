Prefeitura de Sete Lagoas lança processo seletivo para contratação de estagiários

Foi publicado no Diário Oficial do Município de Sete Lagoas o edital de cadastro de reserva para estagiários na Prefeitura Municipal a nível superior e médio em educação técnica. As inscrições começarão a partir de 27 de fevereiro.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A participação é restrita a alunos de instituições de ensino que tenham firmado convênio com o Município. O processo visa a ocupação de funções em secretarias e nos departamentos diversos da Prefeitura para estudantes que estejam cursando o ensino técnico ou graduação tecnológica do segundo até o penúltimo semestre do curso e alunos de Graduação com Bacharelado/Licenciatura do terceiro até o penúltimo semestre.

ACESSE AQUI O LINK PARA SE CADASTRAR

Podem se inscrever estudantes dos cursos técnicos de Administração e Edificações. Os cursos de graduação são os seguintes: Administração, Agronomia, Análise de Sistemas, Arquitetura, Comunicação, Comunicação (Jornalismo), Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Infraestrutura de Redes, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

As oportunidades também contemplam pessoas com deficiência e têm cotas raciais. Candidatos aprovados cadastrados em órgãos profissionais terão acréscimo de 10% na bolsa de estágio.

Seleção

O processo seletivo será em uma única etapa, constituída da análise do histórico escolar do candidato, mediante declaração a ser emitida pela instituição de ensino conveniada, de caráter classificatório e eliminatório, sendo apurada a pontuação mediante média aritmética simples do somatório das notas finais do último semestre das disciplinas cursadas. Ficam automaticamente desclassificados os candidatos que não tenham atingido o mínimo de 60% de aproveitamento.

Instituições conveniadas

Atenas, Unicesumar, Centro de Ensino Superior Dom Alberto, Uniasselvi, Newton Paiva, Unidoctum, Unopar, Facsete, Faculdade Santo Agostinho, Fabras, Unifemm, Fumep, Unilis, Grau Técnico, Faculdade Promove, Ciências da Vida, Senac, UNA, Unifaveni, Uninter, Uniube, UFSJ e UFJF.

Bolsa

Estagiários de nível superior receberão bolsa de R$ 651,00 para carga horária semanal de 20 horas e R$ 911,40 para 30 horas. Estagiários de nível técnico terão bolsa de R$ 520,80 para 20 horas semanais e de R$ 781,20 para 30 horas.

Prazos

Recursos contra o edital podem ser interpostos até a próxima sexta-feira (17). Na próxima dia 27 começa o prazo de inscrições que vai até o dia 12 de março. A previsão é de que dia 27 de março seja publicada a classificação preliminar, que poderá ser contestada nos dias 28 e 29. O resultado dos recursos sairá no dia 4 de abril juntamente com o resultado definitivo da classificação final.

Dúvidas sobre o edital podem ser esclarecidas pelo e-mail processoseletivo@administracao.setelagoas.mg.gov.br.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas