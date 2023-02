MPMG divulga edital para estágio de pós-graduação para estudantes de Direito em Sete Lagoas

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 11.788/2008, pela Resolução CNMP nº 42/2009 e pela Resolução PGJ nº 48/2021, torna público que serão abertas as inscrições para a seleção pública destinada ao preenchimento de vagas de estagiários de pós-graduação em Direito e à formação de cadastro de reserva, nos termos deste Edital.

As informações referentes a este processo seletivo serão divulgadas no Portal do MPMG, pelo endereço eletrônico: mpmg.mp.br/portal/menu/servicos/concursos-e-estagios/estagios/controle-de-convocacoes.shtml.

A seleção pública regulada por este Edital destina-se ao preenchimento de uma vaga na 9ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sete Lagoas e à formação de cadastro de reserva, nas 1ª, 3ª, 6ª, e 11ª Promotorias de Justiça Criminais, observando-se, para a classificação, o disposto no capítulo VI deste Edital.

A jornada do estágio será de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.

O recebimento da bolsa-auxílio mensal, no valor de R$ 1.850,00.

Com MPMG