Prefeitura define local e horários das provas do concurso da Vigilância Sanitária Municipal

A Prefeitura de Sete Lagoas definiu, nesta quarta-feira, 16, o local e horários do concurso público para dois cargos da na Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. As provas serão aplicadas na Escola Municipal Professor Galvão (Rua das Palmas, 638, bairro Canadá) no próximo dia 26 de março em turnos diferentes para cada cargo em disputa.

Para os inscritos no cargo de Técnico de Nível Superior – Agente Sanitário a prova será de 8h às 11h, já para os concorrentes ao cargo Agente de Fiscalização o horário será de 14h às 17h. A Secretaria de Saúde disponibilizou a lista com todos os candidatos, número de inscrição, cargo e sala de aplicação da prova no site oficial da Prefeitura (www.setelagoas.mg.gov.br).

O concurso regulamentando pelo Edital 02/2022 terá provas objetivas e prova de títulos, válido por dois anos podendo ser prorrogado por igual período. Para Agente de fiscalização - Fiscal Sanitário o salário é R$ 1.512,56. Já para Técnico de Nível Superior - Agente Sanitário é R$ 2.717,63, ambos com jornada de 40 horas semanais.

Vigilância Sanitária Municipal

Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é responsável por criar normas e regulamentos e dar suporte para todas as atividades da área no país. A ANVISA também é quem executa as atividades de controle sanitário e fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras. A Vigilância Sanitária pode atuar em: Locais de produção, transporte e comercialização de alimentos; Locais de produção, distribuição, comercialização de medicamentos, produtos de interesse para a saúde; Locais de serviços de saúde; Meio ambiente; Ambientes e processos do trabalho/saúde do trabalhador; Pós-comercialização; Projetos de arquitetura; e Locais públicos, entre outros.

Com Prefeitura de Sete Lagoas