Sisu 2023: UFU, UFTM, IFTM e UEMG abrem inscrições para vagas em cursos de graduação

As instituições UFU, UFTM, IFTM e UEMG estão com inscrições abertas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) destinadas a estudantes interessados em ingressar em seus cursos de graduação. As vagas estão disponíveis em diversas cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Uberlândia, Uberaba, Frutal, Ituiutaba, Iturama, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio e Monte Carmelo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro exclusivamente pela internet, utilizando as informações de número de inscrição e senha do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Foto: Divulgação

Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), há 94 opções de cursos presenciais nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. O resultado da seleção será divulgado em 28 de fevereiro, e o período de matrícula ocorrerá de 2 a 8 de março. Os cursos e a quantidade de vagas podem ser acessados no portal da universidade.

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), oferece vagas nos campi de Uberaba e Iturama. Os classificados para a primeira chamada serão divulgados em 28 de fevereiro, e as aulas começam em 8 de maio. Os cursos e a quantidade de vagas estão disponíveis nos editais no site da universidade. Os selecionados devem realizar a matrícula no portal oficial do campus de Uberaba e Iturama.

No Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), são oferecidas 448 vagas nos campi de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas e Patrocínio, sendo 332 vagas para o sistema de cotas e 116 para ampla concorrência.

Já na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), as vagas estão disponíveis em diversas cidades, incluindo Frutal e Ituiutaba. Os cursos e as vagas podem ser encontrados no edital disponibilizado pela universidade. A divulgação do resultado está prevista para o dia 28 de fevereiro, e o período de matrícula é de 2 a 8 de março.

Da redação com o G1