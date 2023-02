Inscrições para o primeiro processo seletivo do Prouni em 2023 começam nesta terça-feira

Nesta edição, o programa disponibiliza mais de 288 mil bolsas de estudo.

O prouni abrirá inscrições para a primeira seleção de 2023 na próxima terça-feira, 28, e as fechará em 3 de março. A oferta é de 288.112 bolsas, 209.758 integrais e 78.354 parciais. O resultado da primeira chamada será divulgado em 7 de março.

As informações sobre as vagas estão disponíveis no site do MEC, que lista 14.346 cursos de graduação oferecidos por 995 instituições privadas em todo o país, incluindo o Distrito Federal.

Quem fez o Enem em 2022 ou 2021 pode se candidatar ao Prouni, sendo considerada a edição em que obteve a melhor média. É preciso ter nota mínima de 450 pontos na média geral e nota acima de zero na redação, além de não ter participado como treineiro.

As bolsas integrais exigem renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, enquanto as parciais (50%) exigem renda de até três salários mínimos por pessoa da família.

Requisitos

Os requisitos para ingressar no Prouni incluem ter concluído o ensino médio em escola pública ou em escola privada com bolsa integral, não possuir diploma de curso superior, ter participado do Enem do ano anterior e alcançado pontuação mínima de 450 pontos na média das provas objetivas e não ter zerado a redação, além de atender a critérios de renda familiar per capita de até três salários mínimos para bolsas integrais ou de até seis salários mínimos para bolsas parciais.

A seleção dos candidatos é feita com base nas notas do Enem e na disponibilidade de vagas nas instituições de ensino superior, sendo que a pontuação no exame é um fator determinante para a concessão da bolsa pelo programa.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Agência Brasil.