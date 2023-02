Provas do concurso da Educação da Prefeitura de Sete Lagoas serão no próximo domingo

Serão aplicadas no próximo domingo, 5 de março, as provas do Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer de Sete Lagoas. Este certame foi regulamentado por meio do Edital nº01/2022, publicado no Diário Oficial do Município no dia 31 de outubro do ano passado, que define a abertura de quase 600 vagas efetivas em 28 cargos. Os candidatos devem ficar atentos aos horários e locais onde deverão comparecer com antecedência portando o Comprovante Definitivo de Inscrição.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

No período matutino serão aplicadas as provas para quem disputa uma vaga nos cargos de nível fundamental e superior. Neste caso, os locais terão os portões abertos às 7 horas com fechamento, impreterivelmente, às 8h. Já para os candidatos aos cargos que exigem nível médio ou técnico, as provas serão no período vespertino com abertura dos portões às 13h e fechamento às 14h.

O concurso será composto de provas objetivas para todos os cargos. A responsável pelo certame é a Fundep Concursos. Os salários variam de R$ 1.215,00 (Ensino Fundamental) para uma carga horária de 25 horas semanais a R$ 1.664,64 (Professor da Educação Básica) para uma carga horária de 20 horas semanais.

A provas serão aplicadas em 14 instituições de ensino de Sete Lagoas (veja abaixo). O candidato deve acessar o site www.gestaodeconcursos.com.br para gerar seu Comprovante Definitivo de Inscrição e confirmar o local exato onde deve comparecer para fazer a prova.

Cargos

Há cargos para Assistente de Turno, Auxiliar de Almoxarifado, Servente Escolar, Assistente de Biblioteca, Auxiliar de Secretaria, Instrutor de Informática, Técnico de Biblioteca, Técnico em Educação, Cuidador Infantil, Técnico Orçamentário, Analista de Suporte Computacional, Assistente Social, Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Inspetor Escolar, Pedagogo, Professor de Educação Básica Educação (PEB) com atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências), Professor de Educação Básica (PEB) com atuação no Ensino Fundamental Anos Iniciais e/ou Finais no componente curricular de Educação Física, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Inglesa e Ensino Religioso), Psicólogo Escolar, Técnico Superior de Ensino Pedagógico e Técnico Superior de Ensino Administrativo. A bibliografia para estudos de cada cargo e demais informações sobre o concurso estão disponíveis no edital.

LOCAIS DAS PROVAS

Escola Estadual Maurílio de Jesus Peixoto (rua Major Campos, 82, Centro)

Unifemm (rua Padra Grande, 2340, Santo Antônio)

Escola Municipal Marilza Fleury C. Figueiredo (Av. Maria Conceição de Oliveira, 200, Cidade de Deus)

Faculdade UNA (av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio)

Faculdade UNOPAR (rua Monsenhor Messias, 94, Centro)

Escola Estadual Professor João Fernandino (rua Goiás, 1.696, Boa Vista)

Faculdade Ciências da Vida (av. Prefeito Alberto Moura, 12.632, Distrito Industrial)

Faculdade Santo Agostinho (rua Atenas, 237, Jardim Europa)

Escola Técnica Municipal (av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, Distrito Industrial)

Escola Municipal Nádia Lúcia Ferreira Alves (rua Coimbra, 31, Jardim Europa)

Escola Municipal Professor Edson Abreu (av. Zezito Filizola, 15, Orozimbo Macedo)

Escola Municipal Professor Galvão (rua das Palmas, 638, Montreal)

Escola Estadual Dr. Ulisses Vasconcelos (rua Monsenhor Messias, 111, Centro)

Escola Estadual Emílio de Vasconcelos Costa (rua Quintino Bocaiúva, Santa Luzia)

Com Prefeitura de Sete Lagoas