SESI oferece bolsas de estudo integral; unidade de Sete Lagoas está incluída

O SESI em parceria com a FIEMG está organizando um concurso de bolsas com cerca de 2 mil vagas em diferentes cidades mineiras, inclusive para a unidade de Sete Lagoas.

Unidade do SESI em Sete Lagoas (jul. 2021). Foto: Google Street View/Reprodução.

As bolsas são para alunos atualmente matriculados em escolas públicas e que frequentaram integralmente o ano letivo de 2022 nessas instituições de ensino.

Cada contemplado irá receber isenção de matrícula e mensalidades, material didático e uniforme escolar (1 camisa com manga, 1 camisa sem manga, 1 bermuda).

É fundamental ler o edital da escola de seu interesse antes de se candidatar a uma bolsa. O edital da unidade setelagoana pode ser visto clicando aqui. Editais de outras unidades em Minas Gerais também podem ser vistos aqui.

As inscrições podem ser feitas on-line de 27/2 a 12/3 através do site oficial.

Como concorrer às bolsas?

Alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental: Serão realizados sorteios das vagas na escola na qual foi feita a inscrição com a presença de um representante da família.

Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio: Prova de língua portuguesa e matemática, conforme horário de aplicação previsto no edital.

Da redação com SESI.