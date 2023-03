Governo Estadual abre vagas para lideranças no IEF, DER e SEMAD; uma delas para unidade em Sete Lagoas

O programa Transforma Minas, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), abre hoje (1/3), 63 novas vagas de lideranças regionais para o governo estadual. As oportunidades estão distribuídas entre o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Cidade Administrativa de Minas Gerais. Foto: Gil Leonardi/IDENE-MG.

As inscrições gratuitas devem ser feitas entre 1 e 17/3, e as orientações estão disponíveis no site do programa: transformaminas.mg.gov.br. No mesmo endereço, o candidato também encontrará informações detalhadas sobre cada vaga.

Lideranças regionais

Só em 2023, as oportunidades oferecidas pelo Transforma Minas já somam 2.171 inscrições válidas. Este é o terceiro lote de vagas do programa para lideranças regionais em nove órgãos e entidades estaduais.

No primeiro semestre deste ano, a ferramenta de gestão de pessoas e carreiras do Governo de Minas Gerais, pautada por técnica, isenção e transparência, selecionará 207 profissionais para essas posições. O regulamento dos processos seletivos está disponível neste link.

A cada conjunto de vagas lançado, o documento “Descrição da Vaga” correspondente será publicado no site do programa com todas as especificidades dos cargos e todas as demais informações sobre os processos. Os candidatos interessados poderão se inscrever para mais de uma vaga, desde que atendam aos requisitos de cada seleção.

Confira mais informações sobre as oportunidades deste terceiro lote:

IEF

As 14 vagas do IEF disponíveis são para supervisores das Unidades Regionais de Florestas e Biodiversidade (UFRBio) Alto Médio São Francisco, Alto Paranaíba, Centro Norte, Centro Oeste, Centro Sul, Jequitinhonha, Mata, Metropolitana, Nordeste, Noroeste, Norte, Sul e Triângulo.

A (URFBio) Centro Norte fica em Sete Lagoas na Rua Zoroastro Passos, nº 30 - 2º andar - Centro.

DER-MG

Para o DER-MG são oferecidas 40 vagas de chefe de unidade regional, nas regionais de Belo Horizonte, Guanhães, Pará de Minas, Barbacena, Ubá, Montes Claros, Araxá, Diamantina, Curvelo, Varginha, Uberlândia, Itabira, Brasília de Minas, Patos de Minas, Poços de Caldas, Oliveira, Ponte Nova, Monte Carmelo, Itajubá, Formiga, Jequitinhonha, Araçuaí, Governador Valadares, Passos, Uberaba, Paracatu, Pedra Azul, Teófilo Otoni, Manhumirim, Juiz de Fora, Ituiutaba, Janaúba, Pirapora, Salinas, Abaeté, Arinos, Januária, Capelinha, João Pinheiro e Coronel Fabriciano.

Semad

A Semad, por sua vez, seleciona nove profissionais para atuar nas Superintendências Regionais de Meio Ambiente (Supram) Alto Paranaíba, Alto São Francisco, Jequitinhonha, Leste de Minas, Noroeste, Norte de Minas, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Zona da Mata.

Da Redação com Seplag-MG