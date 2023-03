Processo seletivo da Funed oferece 25 vagas para contratação por tempo determinado em MG

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) lançou o primeiro edital do ano para contratação, por tempo determinado, de profissionais de nível médio, técnico e superior. Ao todo, o Processo Seletivo Público Simplificado – Edital Funed nº 01/2023 contempla 25 vagas. As inscrições começam nesta quarta-feira (1/3) e vão até 14/3, por meio do site www.processoseletivo.mg.gov.br. O processo tem validade de 12 meses, prorrogáveis por igual período.

Foto: Reprodução/Internet

Esse novo edital com objetivo substituir os contratos encerrados em 2022, quando foi realizado um chamamento emergencial, e as vacâncias de processos anteriores, contemplando a diretoria do Instituto Octávio Magalhães e a Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.

A chefe da Divisão de Pessoas da Funed, Mirela Torquato, explica que o certame abrange cinco diferentes cargos, tanto na área da saúde quanto na área da informática e administrativa. "Queremos trazer pessoas qualificadas, que possam agregar ainda mais conhecimento ao trabalho já realizado pela fundação. Para isso, oferecemos 25 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação", ressalta. As vagas se dividem em:

Sete vagas de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista em Laboratório (graduação em Farmácia/Bioquímica; ou Biologia ou Biomedicina)

Doze vagas de Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico de Laboratório (curso técnico em Biotecnologia ou Análises Clínicas ou Patologia clínica)

Três vagas de Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Edificações (curso técnico em edificações)

Uma vaga de Técnico de Saúde e Tecnologia – (curso Técnico de Redes e Telecomunicações; Curso técnico em Informática, Programação, Desenvolvimento de Sistemas, Processamento de Dados, Redes de Computadores, Banco de dados ou Telecomunicações)

Duas vagas de Técnico de Saúde e Tecnologia – Assistente Administrativo (nível médio)

O Processo Seletivo Público Simplificado será composto por três etapas. A primeira delas é a candidatura e habilitação, em que o candidato deverá preencher as informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e, em seguida, anexar a documentação solicitada. Essa etapa tem caráter eliminatório.

A segunda etapa é a de análise de currículo e títulos e consiste na análise de currículo e dos títulos para verificação das informações prestadas relativas à formação acadêmica e experiência profissional, que deverão estar em conformidade com as atribuições da vaga. Essa etapa tem caráter apenas classificatório.

A terceira e última etapa é a entrevista, na qual os candidatos considerados aptos serão entrevistados com o objetivo de buscar informações e evidências sobre a trajetória profissional, sendo essa etapa de caráter classificatório e eliminatório. As entrevistas serão realizadas no período entre 12 e 18/4/2023.

Esse processo, assim como os anteriores já realizados pela Funed, gera a possibilidade de contratação, observada a necessidade e a conveniência da administração pública. O vínculo dos candidatos selecionados será por contrato administrativo, o que não gera vínculo empregatício de qualquer espécie entre o contratado e o Estado de Minas Gerais. Os salários variam entre R$ 1.571,36, mais benefícios, para os cargos de nível médio; R$ 1.7871,05, mais benefícios, para os cargos técnicos; e R$ 3.812,95, mais benefícios, para os cargos de nível superior.

As informações detalhadas sobre o processo seletivo podem ser consultadas no edital e no manual do candidato, disponível no site. Todas as dúvidas sobre o processo seletivo deverão ser encaminhadas para o e-mail funed.psps@funed.mg.gov.br.

Da Redação