Novo lote do PIS/PASEP será liberado para trabalhadores a partir desta quarta-feira

Fique atento: próximo lote do abono PIS/PASEP será depositado na quarta-feira (15) e quem tem direito pode receber até R$ 1.302 na conta social do Caixa Tem. O abono é um benefício anual oferecido pelo sistema para todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada, sejam eles da iniciativa privada ou do setor público.

O valor do abono é um salário mínimo e é liberado de acordo com o mês de aniversário ou número de inscrição do trabalhador. A partir desta quarta-feira, os beneficiários nascidos em março e abril, bem como os servidores com PASEP terminando em 1, já poderão receber o valor do abono.

Foto: Reprodução/internet

O PIS/PASEP varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados com carteira assinada no ano base. Portanto, quem atuou por 12 meses terá direito a um abono de R$ 1.302. As demais exigências são: