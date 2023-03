Resultado do Fies 2023 já está disponível para consulta!

Os candidatos pré-selecionados devem completar a inscrição até sexta-feira (17).

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Foi disponibilizado nesta terça-feira (14) o resultado do primeiro semestre de 2023 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), no Portal do MEC. Os pré-selecionados devem complementar as informações de suas inscrições entre esta quarta-feira (15) e sexta-feira (17), por meio da página do programa na internet.

Após a complementação da inscrição, é necessário validar as informações declaradas durante o processo. Para isso, o candidato deve comparecer diretamente à instituição de ensino superior em que foi pré-selecionado. É responsabilidade da instituição informar o meio utilizado para receber a documentação exigida, seja em formato físico ou digital. O prazo para validação é de até cinco dias úteis após a complementação da inscrição.

Lista de espera

Os não pré-selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera. O candidato deve acompanhar sua eventual pré-seleção nas convocações, que ocorrerão entre 21 de março e 18 de maio, por meio da página do Fies.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação (MEC) instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. Seu objetivo é conceder financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, desde que as instituições de ensino sejam avaliadas positivamente pelos processos conduzidos pelo MEC e adiram ao programa.

No primeiro semestre de 2023, serão oferecidas 67.301 das 112.168 vagas disponibilizadas pelo Fies. Durante o primeiro processo seletivo do ano, 205.177 pessoas se inscreveram.

Da redação