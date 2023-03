Estão abertas vagas residuais em cursos técnicos do Trilhas de Futuro; veja opções em Sete Lagoas

As inscrições para as vagas residuais do Programa Trilhas de Futuro estão abertas e vão até o dia 27/3. Os interessados podem consultar as vagas no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br e terão dois dias úteis para efetivar a matrícula presencialmente na instituição de ensino após a confirmação da inscrição online. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Foto: Trihas do Futuro / Divulgação

Para se inscrever, é necessário acessar o site do Trilhas de Futuro, clicar no botão "Quero me inscrever" e informar CPF, data de nascimento, escolaridade e endereço de residência. O resultado será divulgado imediatamente após a inscrição.

Sete Lagoas possui várias dessas vagas, por exemplo, para cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Enfermagem, Automação Industrial, Administração, Eletrotécnica e muitas outras opções, confira aqui.

Se o resultado for positivo, o candidato deve comparecer à instituição de ensino escolhida dentro do prazo de dois dias úteis após a inscrição online para confirmar a matrícula e apresentar os documentos: identidade, comprovante de residência, declaração de escolaridade ou histórico escolar e, se tratando de estudante menor de idade, documento de identificação dos responsáveis.

Caso contrário, a vaga residual voltará a ficar disponível para inscrição.

As vagas residuais são limitadas e preenchidas por ordem de chegada, sem definição de prioridade nesta etapa. É importante acompanhar diariamente as oportunidades disponíveis no site do Trilhas de Futuro.

Da Redação com Agência Minas