Provas do processo seletivo da Codesel serão aplicadas neste domingo

Candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para contratação em 13 cargos da Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel) devem ficar atentos. Serão aplicadas no próximo domingo, 19, a partir das 9 horas, no no Centro Universitário de Sete Lagoas (Unifemm), a prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A seleção será realizada em duas etapas. Os interessados também deverão comprovar de experiência profissional. A prova será composta de 40 questões (20 de matemática e 20 de português). Será considerado classificado o candidato que conseguir nota igual ou superior a 50% da somatória da pontuação. “Os inscritos devem comparecer ao local da prova entre 8h e 8h30 portando lápis, caneta e borracha. As provas começam, impreterivelmente, às 9 horas e por isso chegar com antecedência é importante para não perder a oportunidade”, explica Fabrício Nascimento, diretor-presidente da Codesel.

Este processo tem como objetivo atender contratos celebrados entre a Codesel e a Prefeitura de Sete Lagoas para execução dos seguintes serviços: capina manual, roçada manual e mecânica, serviços de obras, pintura de meio-fio, produção de mudas, plantio, jardinagem e manutenção de praças e jardins. Além da contratação, também será formado cadastro de reserva nos seguintes cargos: Ajudante de Caminhão, Auxiliar de Limpeza e Monitoramento de PEVs, Auxiliar de Eletricista, Operador de Roçadeira, Servente, Operador de Bob Car, Operador de Motosserra, Operador de Patrol (motoniveladora), Operador de Retro Escavadeira, Operador de Usina de Asfalto, Operador de Vidro Acabadora e Operador de Trator Esteira.

Os salários variam de R$ 1.357,03 a R$ 3.065,15. A carga horária geral é de 44 horas semanais. Atribuições dos cargos, nível de escolaridade e atribuições de cada função estão definidas no EDITAL, que também informa quais documentos devem ser apresentados no ato da inscrição. O processo será homologado no dia 10 de abril.

Com Prefeitura de Sete Lagoas