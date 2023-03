Codesel divulga gabarito oficial do processo seletivo que oferece vagas em vários cargos

Foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 20, o gabarito oficial do processo seletivo da Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel). As provas foram realizadas neste domingo, 19, no Centro Universitário de Sete Lagoas (Unifemm), com questões objetivas, de caráter classificatório e eliminatório. São oferecidas vagas em 13 cargos funções diferentes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A seleção será realizada em duas etapas. Os interessados também deverão comprovar experiência profissional. Será considerado classificado o candidato que conseguir nota igual ou superior a 50% da somatória da pontuação das provas.

Este processo tem como objetivo atender contratos celebrados entre a Codesel e a Prefeitura de Sete Lagoas para execução dos seguintes serviços: capina manual, roçada manual e mecânica, serviços de obras, pintura de meio-fio, produção de mudas, plantio, jardinagem e manutenção de praças e jardins. Além da contratação, também será formado cadastro de reserva nos seguintes cargos: Ajudante de Caminhão, Auxiliar de Limpeza e Monitoramento de PEVs, Auxiliar de Eletricista, Operador de Roçadeira, Servente, Operador de Bob Car, Operador de Motosserra, Operador de Patrol (motoniveladora), Operador de Retro Escavadeira, Operador de Usina de Asfalto, Operador de Vidro Acabadora e Operador de Trator Esteira.

Os salários variam de R$ 1.357,03 a R$ 3.065,15. A carga horária geral é de 44 horas semanais. O resultado final, segundo o edital, está marcado para o dia 6 de abril. O processo será homologado no dia 10 de abril.

Com Prefeitura de Sete Lagoas