Mostra Sesc de Cinema abre inscrições para sua 6ª edição

Conheça os detalhes da sexta edição da Mostra Sesc de Cinema e saiba como participar do evento que promete movimentar o cenário audiovisual brasileiro.

Imagem: Divulgação/Sesc

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas de forma digital e gratuita até o dia 20 de abril no site do Sesc. Podem ser inscritas obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2021, nas categorias curtas, médias e longa-metragens. A lista das produções selecionadas será divulgada em agosto e as exibições ocorrerão entre outubro e dezembro de 2023.

Na edição anterior, em 2022, o projeto recebeu mais de 1.600 obras de todas as regiões do Brasil. Para este ano, a expectativa é otimista, conforme destaca Janaina Cunha, diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc.

Podem ser inscritos filmes de 23 estados e do Distrito Federal, que serão avaliados por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados.

Além das seleções estaduais, 24 filmes comporão a mostra nacional e haverá uma curadoria especial para eleger outras dez produções infantojuvenis. O Panorama Regional (Região Norte) e os Panoramas Estaduais voltarão a ser exibidos de forma presencial na sexta edição da Mostra Sesc de Cinema, somente nos âmbitos de seus respectivos estados.

O circuito contará ainda com ações formativas como cursos, oficinas e workshops sobre os diversos assuntos ligados ao audiovisual. As produções selecionadas serão premiadas com valores que variam de R$ 2.500 (curtas) a R$ 5.000 (longas).

A Mostra Sesc de Cinema se consolida como um dos principais canais de incentivo e fomento ao cinema independente do país, reunindo produções que não conseguem encontrar espaço nos circuitos comerciais de cinema e contribuindo para a promoção de novos talentos no setor audiovisual.

Da redação