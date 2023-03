Correios abre inscrições para programa Jovem Aprendiz 2023 com mais de 4 mil vagas

Para os Correios de Sete Lagoas, estão disponíveis sete vagas para o turno vespertino.

Os Correios anunciaram que as inscrições para o programa Jovem Aprendiz 2023 serão abertas na próxima segunda-feira (27). No total, serão oferecidas 4.382 vagas em todo o território nacional, com formação de cadastro reserva. Estudantes entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação, que estejam cursando no mínimo o 9º ano do Ensino Fundamental, podem se candidatar. Sete Lagoas, tem 7 vagas disponíveis.

Das vagas oferecidas, 10% serão destinadas a candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos. A seleção simplificada será realizada por meio da comprovação de requisitos como renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino e participação em projetos sociais. Todas as informações sobre a pontuação e critérios de seleção estão detalhadas no edital, que pode ser acessado no site dos Correios.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, divididas em atividades teóricas em entidades qualificadas para formação técnico-profissional e práticas nos Correios. Os selecionados receberão o salário mínimo-hora, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de abril de 2023, exclusivamente no site dos Correios.

Da redação

Fonte: Correios