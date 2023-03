SAMU abre concurso com 927 vagas de até R$ 9 mil para cidades como Pedro Leopoldo, Santana do Riacho e outras

O Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS) anunciou a abertura de um grande Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no âmbito do Sistema Único de Saúde em diversas cidades mineiras.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

São 927 vagas para as cidades de Belo Horizonte, Caeté, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Ouro Preto, Mariana, Belo Vale, Jaboticatubas, Moeda, Nova União, Raposos, Rio Acima, Taquaraçu de Minas, Itabirito, Vespasiano, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Lagoa Santa, Confins, Matozinhos e Santana do Riacho.

Além das quase mil vagas para preencher o quadro de profissionais do Samu-MG, o edital desse certame também prevê a criação de cadastro reserva. Os contratos serão temporários e não geram estabilidade nas carreiras.

A seleção terá etapas de inscrição, prova objetiva, redação, prova de títulos e TAF, todas de caráter eliminatório e classificatório sob a organização do do Instituto Consulpam. Veja os cargos e demais detalhes abaixo:

Edital SAMU-MG: Cargos, requisitos e salários

A maior quantidade de vagas do processo seletivo Samu-MG é para Técnico em Enfermagem, com vagas para diversas cidades de Minas Gerais. Além disso, o cargo de Condutor Socorrista (motorista de ambulância) também é destaque por oferecer mais de 120 vagas.

As vagas envolvem todos os níveis de escolaridade - fundamental completo, ensino médio, ensino médio/técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.320,00 até R$ 9.024,19.

Além do salário básico, o SAMU-MG oferece adicional de insalubridade ou periculosidade, bem como um Ticket de R$ 26 por dia trabalhado - para mais informações, acesse o edital.

Depois da homologação, esse processo seletivo terá duração de um ano podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Com base nesse prazo, haverá o provimento dos empregos públicos por contratação do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS), obedecendo ao limite de vagas e à ordem de classificação dos candidatos aprovados.

Depois do término do processo seletivo, todos os candidatos aprovados e contratados deverão fazer os exames médicos admissionais, junto ao Médico do Trabalho disponibilizado pelo CIAS.

Período de inscrições

Para se inscrever no processo seletivo do SAMU-MG, o candidato deve acessar o site da Consulpam Consultoria entre os dias 24 de março e 23h59min de 17 de abril de 2023. O valor das inscrições varia entre R$ 27 a R$ 39, dependendo do cargo.

As provas objetivas estão previstas para o dia 30 de abril e os resultados serão divulgados no dia 22 de maio. Essa etapa será aplicada para todos os cargos.

Segundo o edital, as provas objetivas serão de múltipla escolha compostas por cinco alternativas cada. No edital do processo seletivo, é possível consultar todas as disciplinas que serão cobradas por meio do conteúdo programático de cada cargo.

Redação

Haverá uma redação (Provas descritiva e dissertativa) valendo até 30 pontos para os cargos de Condutor Socorrista, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro Intervencionista, Médico Intervencionista e Médico Regulado.

No caso, os candidatos precisarão fazer 2 dissertações que abordarão temas específicos relacionados a síndrome: Neurológico/Cardiorrespiratória /Trauma especializados para a área.

TAF

O TAF será composto por provas de adbdominal (35 repetições para homens e mulheres) e corrida (2000 metros para homens e 1700 metros para mulheres).

A convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) será publicado no dia 25 de maio e o resultado final deve sair em 31 de maio de 2023. Essa etapa será aplicada apenas para Condutor Socorrista, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro Intervencionista e Médico Intervencionista.

Com Ache Concursos