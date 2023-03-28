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Vaga de emprego para auxiliar almoxarife é divulgada em Sete Lagoas

Confira vaga de emprego para auxiliar almoxarife que é divulgada em Sete Lagoas:

Foto ilustrativa/Reprodução: InternetFoto ilustrativa/Reprodução: Internet

DESCRIÇÃO DA VAGA 

PRO-ATIVO

RESPONSAVEL POR RECEBIMENTO, CONFERENCIA E LANÇAMENTO DE PRODUTOS E MERCADORIA.

MANTER CONTROLE DO ESTOQUE E ORGANIZAÇÃO 

RELACIONAMENTO ENTRE OS SETORES DE VENDAS, COMPRAS, CONTABIL E TI.

REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS NAS GANDOLAS

ANALISE E SOLUÇOES DE PROBLEMAS.

LEVANTAMENTO DE ESTOQUE

REQUISITOS

EXPERIENCIA EM CARTEIRA NO MINIMO DE 1 ANO NA AREA

SEXO MASCULINO

CONHECIMENTO SISTEMA PROTHEUS/TOTVS SERA UM DIFERENCIAL

SALARIO E BENEFICIOS:

SERAO DIVULGADOS EM ENTREVISTA

HORARIO:

SEG A SEX DAS 08:00 AS 18:00

SAB DAS 08:00 AS 12:00

Enviar email para RH@AFPCONSTRUCAO.COM.BR


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