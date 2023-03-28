Vaga de emprego para auxiliar almoxarife é divulgada em Sete Lagoas
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Confira vaga de emprego para auxiliar almoxarife que é divulgada em Sete Lagoas:
DESCRIÇÃO DA VAGA
PRO-ATIVO
RESPONSAVEL POR RECEBIMENTO, CONFERENCIA E LANÇAMENTO DE PRODUTOS E MERCADORIA.
MANTER CONTROLE DO ESTOQUE E ORGANIZAÇÃO
RELACIONAMENTO ENTRE OS SETORES DE VENDAS, COMPRAS, CONTABIL E TI.
REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS NAS GANDOLAS
ANALISE E SOLUÇOES DE PROBLEMAS.
LEVANTAMENTO DE ESTOQUE
REQUISITOS
EXPERIENCIA EM CARTEIRA NO MINIMO DE 1 ANO NA AREA
SEXO MASCULINO
CONHECIMENTO SISTEMA PROTHEUS/TOTVS SERA UM DIFERENCIAL
SALARIO E BENEFICIOS:
SERAO DIVULGADOS EM ENTREVISTA
HORARIO:
SEG A SEX DAS 08:00 AS 18:00
SAB DAS 08:00 AS 12:00
Enviar email para RH@AFPCONSTRUCAO.COM.BR