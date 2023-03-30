Menu
Sh Pneus 120323

Vaga de emprego para auxiliar de serviços gerais é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga de emprego para auxiliar de serviços gerais é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Internetfoto ilustrativa/Reprodução: Internet

DESCRIÇÃO DA VAGA:

LOCAL DE TRABALHO: SESC SETE LAGOAS

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORARIO: 06H-15H / SEG-SAB

SALÁRIO: R$1352,49

PRAZO: IMEDIATO

SEXO: INDIFERENTE

CONTRATO: 45 + 45 DIAS

ENTRAR EM CONTATO E ENVIAR CURRICULO, COM O EMAIL RECRUTAMENTO@GRUPOARTEBRILHO.COM.BR PARA DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA.


Publicidade

Links patrocinados MGID

O SeteLagoas.com.br utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar a sua experiência!
Termos Aceito