Vaga de emprego para auxiliar de serviços gerais é divulgada em Sete Lagoas
-
- Categoria: Concursos e Vagas
Uma vaga de emprego para auxiliar de serviços gerais é divulgada em Sete Lagoas. Confira:
DESCRIÇÃO DA VAGA:
LOCAL DE TRABALHO: SESC SETE LAGOAS
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
HORARIO: 06H-15H / SEG-SAB
SALÁRIO: R$1352,49
PRAZO: IMEDIATO
SEXO: INDIFERENTE
CONTRATO: 45 + 45 DIAS
ENTRAR EM CONTATO E ENVIAR CURRICULO, COM O EMAIL RECRUTAMENTO@GRUPOARTEBRILHO.COM.BR PARA DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA.