Codesel divulga resultado final do processo seletivo para contratar em diversos cargos

A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel) publicou no Diário Oficial do Município da útima sexta-feira, 31, o resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratação em caráter temporário. A lista traz os nomes dos candidatos aprovados com as respectivas notas da prova objetiva e da experiência comprovada. Os interessados podem interpor recurso contra o resultado até esta terça-feira, 4, por meio do link.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Todas as normas do processo estão definidas no Edital. Foi considerado classificado o candidato que conseguiu nota igual ou superior a 50% da somatória da pontuação na prova escrita. Este processo tem como objetivo atender contratos celebrados entre a Codesel e a Prefeitura de Sete Lagoas para execução dos seguintes serviços: capina manual, roçada manual e mecânica, serviços de obras, pintura de meio-fio, produção de mudas, plantio, jardinagem e manutenção de praças e jardins.

Além da contratação, também será formado cadastro de reserva nos seguintes cargos: Ajudante de Caminhão, Auxiliar de Limpeza e Monitoramento de PEVs, Auxiliar de Eletricista, Capinador, Operador de Roçadeira, Servente, Operador de Bob Cat, Operador de Motosserra, Operador de Patrol (motoniveladora) e Operador de Retro Escavadeira. Os salários variam de R$ 1.357,03 a R$ 3.065,15. A carga horária geral é de 44 horas semanais. O resultado final será divulgado no próximo dia 6 de abril.

Com Prefeitura de Sete Lagoas