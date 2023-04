Concurso do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais está com inscrições abertas; confira os cargos

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais está com iscrições abertas para concurso público até às 16h do dia 25 de abril de 2023. São vagas para Farmacêutico Fiscal, Analista de Sistema e Assistente Administrativo, além de cadastro de reserva. Cargos de Advogado e Contador são desetinados a formação de cadastro de reserva.

Foto: Steve Buissine / Pixabay

Confira as vagas de ampla concorrência (AC), pessoas com deficiência (PcD), negros (N) e para cadastro de reserva (CR), além dos salários e benefícios:

Itens 1.3 e 1.4 do EDITAL Nº 1, DE 22 DE MARÇO DE 2023, Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais.

A lotação dos empregados contratados será na sede administrativa do Conselho em Belo Horizonte/MG. No caso dos empregados contratados para Farmacêutico Fiscal, dada a natureza das atribuições do emprego, poderão ser lotados em qualquer cidade do Estado de Minas Gerais, de acordo com a

disponibilidade de vagas.

O consurso terá Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório e Avaliação de Títulos para os cargos de nível superior, de caráter classificatório. As Provas serão realizadas em Belo Horizonte/MG.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 para o cargo de nível médio e R$ 90,00 para os cargos de nível superior. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo no Concurso Público desde que para turnos distintos das provas.

Leia o edital para maiores informações e se inscreva através deste link: clique aqui.

Da Redação, Vinícius Oliveira.