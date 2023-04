ALMG divulga lista preliminar de aprovados na 1ª etapa do concurso

Em edição extra do Diário do Legislativo foi publicada na tarde dessa terça-feira (4) a lista preliminar dos aprovados na 1ª etapa do concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A relação aponta somente os nomes dos candidatos selecionados, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

VEJA AQUI A LISTA

É válido destacar que pode haver alteração na lista, visto que a divulgação não é definitiva. Por conta disso, recursos podem ser aceitos e a listagem, final modificada. O prazo para apresentação desses se encerra nesta quinta-feira (6).

Apenas os candidatos aprovados poderão realizar as provas da segunda etapa. A divulgação da lista final ainda acontecerá e somente depois que as provas serão aplicadas - a partir da segunda quinzena de maio.

Também foram divulgados os resultados dos recursos e os gabaritos oficiais das provas após a análise, pelas bancas examinadoras dos recursos, dos questionamentos relativos às questões e ao gabarito preliminar divulgado. Os candidatos que apresentaram recursos às questões ou a seus gabaritos poderão consultar a resposta ao seu questionamento, de forma individualizada, no site da Fumarc.

Com O Tempo