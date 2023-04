IBGE vai contratar estagiários em 25 estados mais DF, incluindo Minas Gerais

No último dia 29 de março foi publicado edital do IBGE com processo seletivo público de estagiários em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. O processo oferece 316 vagas para estudantes que estão regularmente matriculados em 22 cursos de nível superior, tais como Administração, Direito, Economia, Geografia, Comunicação Social, Geologia e Estatística, entre outros. É importante destacar que há vagas reservadas para pessoas pretas e pardas, bem como para pessoas com deficiência.

Foto: Lucia Rubinstein / Agência IBGE Notícias

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 05 de maio até às 12h (horário de Brasília) do dia 23 de maio, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os estudantes deverão se inscrever no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O estágio terá carga horária de 20 ou 30 horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, com horários e turnos a serem definidos pelo IBGE. As modalidades de estágio poderão ser presenciais, a distância ou híbridas.

A bolsa-auxílio oferecida é de R$ 787,98 para as vagas com carga horária de 20 horas semanais e de R$ 1.125,69 para as de 30 horas semanais. O estagiário receberá ainda auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia de estágio presencial, mas não terá direito a outros benefícios, como auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

Após a inscrição, o candidato deverá realizar uma prova objetiva online, que estará disponível a partir do dia 08 de maio até às 12h (horário de Brasília) do dia 23 de maio, incluindo sábados, domingos e feriados. A prova será composta por 20 questões, que deverão ser respondidas em até 2 minutos cada, sendo 5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Geografia e 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades. As perguntas serão baseadas nos conteúdos programáticos descritos no edital.

Para ler o edital completo, clique aqui.

A previsão para o resultado final é para o dia 23 de junho. De acordo com a supervisora de estágio do IBGE, Thais Tomaz Rodrigues, as contratações devem começar em julho. Ela ressalta que este é o primeiro processo seletivo para estagiários feito de forma online e acredita que a unificação da seleção entre todos os estados ajuda na divulgação e no alcance de estudantes por todo o Brasil.

“O Programa de Estágio do IBGE proporciona uma oportunidade de adquirir experiência profissional em diversas áreas de atuação, facilitando a inserção no mercado de trabalho após o término do estágio. São vários os ex-estagiários que hoje ocupam cargos em grandes empresas e nos relatam o quanto foi essencial o estágio no IBGE”, finaliza.

Da Redação com IBGE