10 dicas para empreendedores alcançarem sucesso no mercado neste ano

O portal SeteLagoas.com.br elaborou uma relação de 10 estratégias testadas e comprovadas para impulsionar seu empreendimento e se sobressair na conjuntura atual.

Imagem: Reprodução/Pixabay

O mercado digital tem impulsionado setores e o empreendedorismo no Brasil, resultando em um recorde de 4 milhões de empresas abertas em 2021. Esse crescimento foi impulsionado pela capacitação de mão de obra, programas de aceleração de startups, acesso a recursos financeiros e soluções para problemas latentes em diversos setores. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, há mais de 14 mil startups em operação no Brasil. Para ajudar empreendedores a ter sucesso, apresentamos 10 dicas valiosas.

1- Identifique as melhores opções de investimento.

Para quem deseja empreender, é fundamental identificar as melhores oportunidades de negócios rentáveis para 2023.

De acordo com Tomás Duarte, cofundador e CEO da Track.co, uma startup brasileira especializada em gestão da Experiência do Cliente, é essencial compreender as necessidades dos consumidores para oferecer soluções que realmente agreguem valor às suas vidas.

2- O modelo de bootstrapping.

Em meio a inúmeras notícias de demissões e reduções de orçamento das grandes empresas de tecnologia este ano, as startups que adotaram o bootstrapping como modelo de negócios se destacaram.

De acordo com o CEO da Idez, Pedro Santiago, as vantagens desse modelo incluem um maior controle por parte da empresa, a utilização exclusiva dos recursos disponíveis em caixa (sem a necessidade de contrair dívidas) e o desenvolvimento de uma cultura forte e autêntica para a organização.

3- Gerenciamento de equipe e investimento no treinamento.

Investir no gerenciamento de equipe e treinamento são fundamentais para o sucesso empresarial. Uma equipe qualificada e comprometida é um ativo valioso para a empresa. O treinamento ajuda a manter os funcionários atualizados e capacitados para lidar com as mudanças do mercado.

A liderança eficaz é essencial para manter a equipe motivada e produtiva, com comunicação clara, ambiente de trabalho saudável, e reconhecimento e valorização do trabalho dos funcionários. Em resumo, é importante investir na formação e desenvolvimento da equipe, além de uma liderança eficaz e um ambiente de trabalho saudável para alcançar o sucesso empresarial.

4- Encare o novo sem medo.

A tecnologia e a inovação abrangem diversas áreas do mercado, e é crucial entender quando é preciso investir em novas abordagens. Embora a indústria seja frequentemente associada a processos tradicionais, antigos e inflexíveis, é essencial não se prender a essa mentalidade.

Portanto, é crucial determinar quando é o momento certo para avançar, explorar novas possibilidades e assumir riscos, desde que respaldados por empresas que possam oferecer o retorno sobre o investimento prometido. De acordo com Vinicius Callegari, cofundador da GaussFleet, a maior plataforma de gestão de máquinas móveis para siderúrgicas e construtoras, esse é um passo importante para o sucesso no mercado atual.

5- Fuja do comum usando a criatividade.

Segundo Ricardo Axt, CEO e Diretor-Presidente da Texneo, uma das principais indústrias têxteis da América Latina, para ter sucesso em 2023, é essencial ter muita cautela. Ele destaca que com um novo governo, com uma perspectiva diferente do anterior, pode trazer tanto oportunidades quanto ameaças. Além disso, é importante estar atento à economia mundial, pois pode ter períodos inflacionários e de elevação de juros que podem mudar a dinâmica do fluxo monetário e de investimentos, impactando diretamente na economia brasileira.

Para se destacar, Axt aconselha a usar a criatividade e fugir do comum, o que ele considera a parte mais bela da arte de empreender.

6- Elaboração de um Plano de Ação.

É comum que empreendedores estabeleçam metas desafiadoras para o futuro de seus negócios. Embora isso seja uma prática positiva, é fundamental que um plano de ação seja desenvolvido de forma eficaz para alcançá-las.

De acordo com Rafael Gianesini, CEO e co-fundador da Cidadania4U, startup especializada em reconhecimento de cidadania italiana e portuguesa, o primeiro passo é identificar os canais mais estratégicos para alcançar o objetivo desejado. A partir daí, é possível definir metas menores, que são mais fáceis de alcançar, e que ajudarão a guiar o caminho para alcançar a meta final.

7- Organização financeira.

É fundamental realizar um levantamento geral das despesas para obter uma visão mais ampla e saber como gerenciar a situação financeira.

De acordo com Paulo Castro, CEO e cofundador do Contbank, fintech especializada em produtos financeiros e de crédito para PMEs, é importante verificar o orçamento disponível no caixa e, a partir disso, entender onde é possível gastar ou não. Dessa forma, é possível ter maior previsibilidade e garantir um crescimento sustentável para a empresa.

8- Se necessário, repense o negócio.

A sugestão pode parecer extrema, mas seu conceito é simples: se o negócio não estiver prosperando, não tenha medo de recomeçar completamente. No entanto, é importante ter em mente que é preciso fazer isso de maneira estratégica e com a estrutura mínima viável, visando o lugar certo.

Segundo Mateus Magno, CEO da Samba Digital - uma unidade de negócios da Sambatech voltada para a transformação digital - para se manterem atualizadas e à frente do mercado, as empresas precisam ter coragem de se reinventar. Isso pode envolver uma mudança total nos produtos e soluções oferecidos, mesmo que isso signifique deixar para trás o modelo de negócio anterior em busca de algo mais inovador e útil para os consumidores.

9- Não se esqueça de dedicar-se às relações interpessoais e de prestar atenção à saúde mental dos colaboradores.

Manter um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, incluindo fornecedores, clientes e colaboradores, é um caminho que abre portas no processo do crescimento empresarial. Quando os vínculos são duradouros e há esforços mútuos para alcançar excelentes resultados, o sucesso é mais provável. Thiago Campaz, CEO da VExpenses, destaca a importância disso.

Além disso, é essencial que empreendedores estejam atentos à saúde mental da equipe, em uma sociedade onde a depressão, ansiedade e estresse têm aparecido com frequência. De acordo com André Brandão, CEO da Medictalks, manter uma relação próxima com os colaboradores e entender frequentemente como eles estão se sentindo é fundamental para poder ajudá-los da melhor forma e mantê-los felizes. O resultado é um ambiente melhor e mais produtivo.

10- Comece com o que sabe, mas invista sempre em educação empreendedora.

Começar um negócio não é uma tarefa fácil e não existe uma formação que prepare os empreendedores para tudo que eles precisarão enfrentar. É por isso que é fundamental começar com o que se sabe e aprender no caminho. De acordo com Denis Ferrari, CEO da Azys, a melhor estratégia é iniciar o projeto e adquirir conhecimentos de forma estruturada ou com as pessoas que estarão envolvidas no projeto.

No entanto, é preocupante notar que no Brasil, dentre os 65 países analisados pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o país está na 56ª posição em educação empreendedora. Isso significa que muitos empreendedores não recebem a educação necessária para inovar e empreender de forma consistente. Vanessa Pessoa, CEO da Inovenow, edtech especializada em educação empreendedora, recomenda investir em educação empreendedora e buscar mentorias com profissionais que já superaram os desafios atuais, pois isso é a forma mais rápida de evoluir. Com isso, é possível aumentar as chances de sucesso do negócio e evitar que ele morra nos primeiros anos.

Da redação, Djhessica Monteiro.