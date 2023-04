FGV oferece curso gratuito e online sobre alinhamento de vendas e marketing

Se você precisa vender algo, seja produto ou serviço, talvez já tenha se perguntado qual a melhor propaganda a se fazer. Mas além de pensar nisso, é importante que as duas áreas, vendas e marketing, conversem entre si, pois uma irá alimentar a outra com recursos e resultados. Para auxiliar nessa comunicação a Fundação Getúlio Vargas 9FGV) oferece gratuitamente e online o curso "Alinhamento entre vendas e marketing".

Foto: 200 Degrees / Pixabay

O curso apresenta a venda alinhada à estratégia de marketing, a evolução das abordagens de venda e a nova realidade de compras. São analisados todos os elementos podem causar impactos no processo de venda, como os avanços na área de Tecnologia da informação e as mudanças constantes no comportamento dos clientes.

O aluno desenvolve no curso:

conhecimento acerca dos conceitos de venda e de marketing;

visão sistêmica sobre a evolução das abordagens de venda;

entendimento dos objetivos da área de Vendas e

ampla visão sobre os tipos de compradores.

O curso Alinhamento entre vendas e marketing é gratuito e recomendado para estudantes do ensino superior, profissionais da área de Marketing e outros que desejem ampliar seus conhecimentos relacionados ao tema.

Os cursos gratuitos da FGV não geram certificado. Obtendo nota igual ou superior a 7,0 (sete) no pós-teste é possível imprimir diretamente no sistema uma declaração que comprove a participação no curso.

Não há processo seletivo para esse curso. Basta preencher a ficha de inscrição, disponível a partir deste link: clique aqui.

Da Redação com FGV