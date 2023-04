Prefeitura divulga resultado final do processo seletivo para contratação de estagiários

Foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 10 de abril, a classificação final do Processo de Seleção de Estagiários da Prefeitura de Sete Lagoas. A listagem apresenta nome do candidato, cargo, instituição de ensino e nota média do último semestre informada. Também foi divulgado o resultado dos recursos dos candidatos desclassificados do processo na fase anterior.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A seleção é para a contratação de estudantes de cursos de educação superior ou do ensino médio em nível de educação profissional técnica. A participação foi restrita a alunos de instituições de ensino que celebraram convênio com o Município. O processo envolve estudantes que estejam cursando o ensino técnico ou graduação tecnológica do segundo até o penúltimo semestre do curso e alunos de Graduação com Bacharelado/Licenciatura do terceiro até o penúltimo semestre.

Foram classificados preliminarmente candidatos das seguintes áreas:Administração, Agronomia, Arquitetura, Comunicação (Jornalismo), Direito, Educação Física, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Técnico em Administração e Técnico em Edificações.

Bolsa

Estagiários de nível superior receberão bolsa de R$ 606 para carga horária semanal de 20 horas e R$ 848,40 para 30 horas. Estagiários de nível técnico terão bolsa de R$ 484,80 para 20 horas semanais e de R$ 727,40 para 30 horas.

Convocação

A normas para convocação dos classificados está definida no Edital que regulamentou o processo. Segundo o documento, os candidatos serão chamados de acordo com a necessidade da Prefeitura. O ato será formalizado por e-mail ou telefone informado pelo candidato no ato da inscrição. Quem não responder a convocação em 24 horas será desclassificado.

