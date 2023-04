Procuradoria da República em Sete Lagoas participará de processo seletivo de estagiários do MPF/MG

O Ministério Público Federal em Minas Gerais divulgou o edital 5/2023 para o processo seletivo de estagiários. A Procuradoria da República no município de Sete Lagoas estará participando do concurso deste ano. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 28/04/2023. A data prevista para a realização da prova é o dia 28/05/2023.

Imagem: Divulgação/MPF-MG

O Ministério Público Federal em Minas Gerais publicou no dia 27/03/22 o edital 5/2023 referente ao processo seletivo para contratação de estagiários. A Procuradoria da República no município de Sete Lagoas irá participar do concurso deste ano.

As inscrições tiveram início às 12h do dia 27/03/2023 e vão até às 17h do dia 28/04/2023. A data prevista para a realização da prova é o dia 28/05/2023. O Edital n. 5 e o card-programa das provas estão disponíveis em anexo.

Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no portal do Ministério Público Federal. O edital completo pode ser acessado clicando aqui.

Da redação