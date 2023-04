MPMG divulga processo seletivo para estágio para estudantes de Direito em Sete Lagoas

O MPMG divulgou o 1º processo seletivo público de estagiários de nível superior do ano de 2023, na área de graduação e pós-graduação em Direito, para a formação de quadro de reserva e contratação segundo a necessidade da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e Procuradoria Regional da República da 6ª Região, ambas com sede em Belo Horizonte, e das Procuradorias da República nos Municípios de Divinópolis, Juiz de Fora, Pouso Alegre, São João Del-Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba e Uberlândia.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Para a confirmação da inscrição, o candidato deverá encaminhar em arquivo único e de forma digitalizada em formatos PDF, JPG ou BMP, os documentos relacionados nos itens 1.1; 1.2; 1.3; 1.3.1; 1.4; 1.5; 1.6 e 1.7, para o endereço de e-mail, conforme unidade de inscrição no quadro abaixo, com o seguinte ASSUNTO: “GRADUAÇÃO EM DIREITO” ou “PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO”, no período das 12:00 horas do dia 27/03/2023 às 17:00 horas do dia 28/04/2023:

SETE LAGOAS prmg-sla-adm@mpf.mp.br

1.1. Documento de identidade com foto;

1.2. CPF;

1.3. Para a modalidade de graduação, declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino conveniada, da qual deverão constar expressamente informações sobre sua matrícula regular no curso de graduação;

1.3.1. Para a modalidade de pós-graduação, declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino conveniada, da qual deverão constar expressamente informações sobre sua matrícula regular no curso de pós-graduação em direito, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

1.4. Formulário específico, devidamente preenchido, autorizando o tratamento de seus dados pessoais (ANEXO VI).

1.5 Laudo médico na forma prevista no Item 1, Subitem 1.1, Inciso II, do TÍTULO II deste edital, no caso de o candidato se declarar com deficiência;

1.6. Declaração específica, devidamente preenchida, para participar da seleção pelo sistema de cotas raciais (ANEXO III);

1.7. Declaração específica, devidamente preenchida, para participar da seleção pelo sistema de minorias étnico-raciais (ANEXO IV)

Acesse o edital e confira todas as informações aqui.