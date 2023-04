Fundep divulga resultado preliminar do Concurso da Educação da Prefeitura de Sete Lagoas

Foi divulgado nesta quarta-feira, 12, o resultado preliminar do Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer de Sete Lagoas. Este certame foi regulamentado por meio do Edital nº01/2022, publicado no Diário Oficial do Município no dia 31 de outubro do ano passado, que define a abertura de quase 600 vagas efetivas em 28 cargos. Também estão disponíveis no site o resultado dos recursos contra o gabarito e questões da prova objetiva e o gabarito oficial pós recurso.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O concurso foi composto de provas objetivas para todos os cargos. A responsável pelo certame é a Fundep Concursos. São mais de 600 vagas efetivas. Os cargos de nível superior entram para a fase de análise de títulos. Quem concorre às funções de nível fundamental podem impetrar recursos contra o resultado preliminar até a próxima segunda-feira, 17.

Cargos

Há cargos para Assistente de Turno, Auxiliar de Almoxarifado, Servente Escolar, Assistente de Biblioteca, Auxiliar de Secretaria, Instrutor de Informática, Técnico de Biblioteca, Técnico em Educação, Cuidador Infantil, Técnico Orçamentário, Analista de Suporte Computacional, Assistente Social, Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Inspetor Escolar, Pedagogo, Professor de Educação Básica Educação (PEB) com atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências), Professor de Educação Básica (PEB) com atuação no Ensino Fundamental Anos Iniciais e/ou Finais no componente curricular de Educação Física, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Inglesa e Ensino Religioso), Psicólogo Escolar, Técnico Superior de Ensino Pedagógico e Técnico Superior de Ensino Administrativo. Demais informações sobre o concurso estão disponíveis no edital.

Com Prefeitura de Sete Lagoas