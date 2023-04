O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu mais um processo seletivo simplificado para vagas temporárias. Os contratos têm previsão de durar um ano, podendo ser prorrogados. As vagas são para agente de pesquisa e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

VEJA AQUI O EDITAL

São 71 oportunidades para agente de pesquisa e mapeamento, com jornada de 40 horas semanais (8 horas diárias) e salário de R$ 1.387,50. Entre outras funções, o profissional contratado deve “visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística”.

Já para o cargo de supervisor de coleta e qualidade, o IBGE tem quatro vagas, com salário de R$ 3.100 e jornada também de 40 horas semanais (8 horas diárias). Duas das funções são “organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no organograma de trabalho; e gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o organograma previsto para as pesquisas e levantamentos; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, de elaboração de relatórios e de contribuição no planejamento”.

Com Metrópoles