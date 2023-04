Ipsemg abre Inscrições para Concurso Público: Confira os Detalhes

As pessoas interessadas poderão realizar a inscrição pela internet a partir de 17 de abril e terão até o dia 16 de maio para efetuá-la.

Foto: Divulgação/Ipsemg

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) abriu inscrições para seu concurso público a partir de segunda-feira, 17 de abril. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), em conjunto com o Ipsemg, divulgou a retificação do Edital Seplag/Ipsemg nº 01/2023 (14/02/2023) no "Diário Oficial do Governo de Minas Gerais" em 5 de abril. As atualizações incluem informações sobre cargas horárias e vagas destinadas a pessoas com deficiência, remunerações, formações e habilitações.

As informações específicas sobre o Concurso Público Ipsemg 2023 estão disponíveis no site do Ipsemg, no menu Editais e submenu Concursos. O concurso oferece 280 vagas para técnicos, analistas e médicos de seguridade social, com salários que variam de R$1.186,24 a R$5.897,08. As inscrições podem ser realizadas pelo site até 16 de maio de 2023.

O processo seletivo inclui uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de nível médio (Técnico em Seguridade Social), e uma prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior (Analista e Médico em Seguridade Social).

O Ipsemg é responsável por garantir a atenção integral à saúde de seus beneficiários e gerir a previdência do servidor público estadual, contando atualmente com quase 900 mil beneficiários de assistência à saúde. A instituição possui rede própria de assistência hospitalar, ambulatorial e odontológica em todos os níveis de complexidade, com o Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), o Centro de Especialidades Médicas (CEM) e a Gerência Odontológica (Geodont), localizados em Belo Horizonte, além de consultórios em unidades regionais no interior do estado. Além disso, o Ipsemg realiza o credenciamento de hospitais, clínicas e laboratórios em todo o estado para garantir a capilaridade dos serviços de saúde aos seus beneficiários.

Da redação com Agência Minas.