Inscrições do concurso do Banco do Brasil no setor de tecnologia e serviços acabam hoje (25) à tarde

As inscrições para o concurso do Banco do Brasil no setor de tecnologia e serviços acabam hoje (25) às 16h (horário de Brasília) e podem ser realizadas através do link. Confira mais informações sobre as vagas em várias cidades do interior de Minas, cujos salários mensais podem chegar a R$ 4.369,45.

Foto: Divulgação/BBTS

O concurso do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços (BBTS) oferece 138 vagas, sendo 97 para o cargo de nível Técnico e 41 para o cargo de Analista. A FGV Conhecimento é a banca organizadora do processo seletivo, que terá vagas e realização de provas em diversas cidades de Minas Gerais, incluindo Governador Valadares, Varginha, Juiz de Fora e Manhuaçu. O edital reserva mais de 10% das vagas para candidatos com deficiência, totalizando 19 oportunidades. A remuneração para o cargo de Analista é de R$ 4.369,45 e para o cargo de nível técnico é R$ 2.184,73.

Para concorrer às vagas para o cargo de Analista, os candidatos devem possuir nível superior completo em qualquer área, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de 1.600 horas. A seleção envolve uma prova escrita objetiva de múltipla escolha, uma prova escrita discursiva (redação) e uma avaliação de títulos. Já para os cargos de Técnico, de nível médio, será aplicada uma prova escrita objetiva de múltipla escolha.

O edital destina-se a 19 vagas para PCDs. A BBTS se compromete a solicitar laudo médico para comprovação de PCD, sem data de validade para deficiências irreversíveis e prazo de 36 meses para deficiências reversíveis. Além disso, não será exigida classificação de corte para PCD após a fase inicial; o conceito amplo de deficiência da LBI (Lei Brasileira de Inclusão) será utilizado; a avaliação de aptidão será feita por uma equipe multiprofissional de saúde devidamente capacitada e autorizada por meio de Conselho Profissional, em vez de perícia médica; e não haverá modelo específico de atestado. O edital do concurso será publicitado nas associações e instituições de PCDs.

A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 69,00, e para os cargos de nível médio é de R$ 59,00. O pagamento deve ser efetuado até às 16h do dia 26 de abril de 2023, por meio de boleto bancário. As provas serão realizadas no dia 25 de junho de 2023, em diversas cidades do país, das 8h às 12h30 (horário de Brasília), para o cargo de Analista, e das 15h às 19h30 (horário de Brasília), para o cargo de Técnico. Para mais informações, consulte o edital disponível aqui.

Da redação