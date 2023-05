MPMG divulga processo seletivo para estágio em pós-graduação em Sete Lagoas

O MPMG está divulgando processo seletivo para estágio em pós-graduação em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Trata-se de duas vagas de provimento imediato, a serem preenchidas mediante aprovação em duas fases de avaliação: uma prova escrita e uma entrevista, para a qual passarão todo(a)s que atingirem 60% de aproveitamento na anterior. A prova escrita será realizada em 15/05/2023, às 14h00min, na Sala Mineira do Empreendedor (SINE) de Pompéu (Praça Governador Valadares, 12), com duração de 3 horas, enquanto a entrevista será em 22/05/2023, em horários a serem definidos e previamente informados aos aprovados na primeira etapa.

A remuneração é de aproximadamente R$ 2.100,00, a depender do número de dias trabalhados no mês. As inscrições iniciaram em 28/04/2023 e terminam em 10/05/2023.

Exige-se do(a) candidato(a) graduação em curso de direito no momento da inscrição e de matrícula em curso de pós-graduação junto a instituição conveniada com o MPMG no momento da nomeação. A lista de instituições conveniadas pode ser acessada aqui.

Maiores informações disponíveis no edital da seleção, acessível aqui.