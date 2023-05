Oportunidade: Concurso do IBGE deve ter mais de 3 mil vagas com salários de até R$ 9 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) solicitou a abertura de um concurso público para 3.044 vagas neste ano. Serão 1.848 postos para ensino médio e 1.196 para nível superior. Recentemente, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou que o Instituto estaria contemplado no pacote de autorizações do governo.

IBGE — Foto: Divulgação

A remuneração inicial para as vagas de ensino médio é de R$ 3.677,27 para o cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas. Já para o nível superior, há disponível os cargos de analista em planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas (588), tecnologista em informações geográficas e estatísticas (597) e pesquisador em informações geográficas e estatísticas (11). Analistas e pesquisadores têm as remunerações iniciais de R$ 8.488,47 e R$ 9.389,06.

O último concurso do IBGE foi realizado em 2015, com apenas 600 vagas. Este longo período sem processo seletivo resultou numa situação de emergência para repor vagas de servidores que já estão se aposentando.

Além de Minas e do Distrito Federal, há vagas para os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, , Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

Ainda não há informações sobre datas e taxas para inscrições do concurso.

Com O Tempo