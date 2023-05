Hotel em Sete Lagoas divulga vagas de emprego na cidade; confira

Um hotel em Sete Lagoas está divulgando vagas de emprego na cidade. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Confira as vagas de emprego divulgadas abaixo. Interessados devem encaminhar o curriculum para o e-mail: tisl.coordenacaorh@goldentulip.com.br .

Cargo: Garçom

Pré-requisitos:.

- Experiência ser um diferencial.

- Ter boa comunicação e ser dinâmica (o).

- Ser responsável e ter comprometimento com o trabalho.

- Trabalhar em escala 6x1- 13:40 às 22:00

Atribuições:

Recepcionar e atender os hóspedes e clientes, organização, limpeza e reposição dos materiais e utensílios sob sua responsabilidade, visando o bom desenvolvimento de sua área de atuação, realizar a limpeza do salão e a esterilização de materiais, realizar a reposição do Buffet, organizar armários e balcões, retirar o lixo, organizar a sala de material de eventos, organizar mesas do restaurante, auxiliar no atendimento ao cliente em assuntos pertinentes à sua área de atuação, verificar as ordens de serviço, atendimento de demanda de eventos, grupos, café da manhã, atender os pedidos dos clientes, organizar e monitorar áreas internas e materiais sob sua responsabilidade, servir alimentos e bebidas aos hóspedes nas dependências do Hotel, realizar o fechamento do bar, emitir cupom fiscal e solicitar assinatura do cliente, etc.

Benefícios e Remuneração serão informados durante o processo seletivo.

Tipo de vaga: Efetivo CLT

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Pré-requisitos:.

- Experiência mínima de 3 anos em Auxiliar de Cozinha ou como Cozinheira (o).

- Ter boa comunicação e ser dinâmica (o).

- Ser responsável e ter comprometimento com o trabalho.

- Trabalhar em escala 6x1 - 05:00 às 13:20 ( Ter flexibilidade de horário).

Atribuições:

· Produzir e manipular pratos e/ou alimentos principais de acordo com a programação do setor.

· Elaborar e desenvolver o cardápio para o Buffet.

· Efetuar técnicas de cocção e elaboração de novos pratos e receitas.

· Organizar e higienizar os alimentos.

· Preparar e repor buffets, coffee breaks e coquetéis.

· Administrar o estoque e controle de consumo de sua área.

· Realizar corte e pré-preparação de alimentos variados.

· Preparar, montar e apresentar pratos diversificados.

· Acompanhar datas de validades dos produtos.

· Requisitar materiais e insumos.

· Manter a organização e limpeza dos setores, bem como zelar pelos utensílios e equipamentos.

· Atender os clientes e acompanhar as demandas necessárias.

· Estar disponível para as demandas do setor.

· Controlar e solicitar reparos de materiais pertinentes à sua área de atuação.

Benefícios e Remuneração serão informados durante o processo seletivo.

Tipo de vaga: Efetivo CLT

Vaga: CAMAREIRA (O) DE HOTEL.

Procuramos um Camareiro ou uma Camareira minucioso(a) com excelentes padrões de limpeza para cuidar de todas as áreas de nossas instalações. O objetivo é melhorar a experiência do cliente ao manter nossas instalações limpas e em ordens.

Atividades:

Arrumar quartos e banheiros de um hotel, limpando-os, trocando lençóis, toalhas e outros acessórios, para mantê-los em perfeito estado de utilização.

Limpeza, arrumação e organização das áreas comuns.

Limpar e arrumar todas as áreas conforme as normas de limpeza e em tempo hábil.

Dar excelente atendimento ao cliente.

Manter equipamentos em boas condições.

Comunicar quaisquer faltas, danos ou problemas de segurança.

Resolver reclamações ou solicitações razoáveis dos hóspedes e informar outros quando necessário.

Verificar os níveis de estoque de todos os bens de consumo.

Cumprir as normas de saúde e segurança e atuar de acordo com as políticas da empresa.

Requisitos:

Experiência profissional comprovada em área relacionada (será um diferencial).

Prestativa e orientada ao serviço ao cliente.

Profissionalismo com rapidez e atenção aos detalhes.