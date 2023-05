Concurso público Serpro: oportunidades para profissionais de TI com salário de R$ 9 mil

O SERPRO está oferecendo 602 vagas para o cargo de analista com especialização em tecnologias em todo o Brasil, com remuneração inicial de R$ 9.025,73. As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de junho de 2023 e as provas serão aplicadas em julho e agosto do mesmo ano. Os requisitos incluem graduação na área de tecnologia ou pós-graduação na área com carga horária mínima de 360 horas. As vagas são destinadas para ampla concorrência, pessoas com deficiência e pessoas negras. As principais atribuições do cargo incluem analisar e propor soluções para situações complexas, coordenar projetos e recomendar procedimentos relacionados à área de atuação.

Imagem: Serpro

O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) está com inscrições abertas para um concurso que oferece 602 vagas em todo o país, com remuneração inicial de R$ 9.025,73. O cargo disponível é o de analista com especialização em tecnologias, com vagas imediatas e também para cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de junho de 2023, pelo endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/serpro_23. As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de julho de 2023, enquanto a prova de conhecimentos aplicados será realizada nos dias 26 e 27 de agosto do mesmo ano.

De acordo com o SERPRO, as vagas serão distribuídas em todo o Brasil e há a possibilidade de atuar na modalidade de trabalho remoto, inclusive no exterior, conforme as condições estabelecidas em normativos vigentes. Os requisitos para o cargo são: graduação na área de tecnologia ou graduação em qualquer área de formação, desde que possua curso de pós-graduação na área de tecnologia, com carga horária mínima de 360 horas.

As principais atribuições do cargo são analisar e propor soluções para situações complexas, planejar, desenvolver e coordenar projetos, assegurando a sua execução de acordo com padrões de qualidade definidos, analisar, recomendar e definir procedimentos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação, e outras atividades necessárias à consecução dos serviços.

A distribuição das vagas é a seguinte: 361 vagas de ampla concorrência, 121 vagas reservadas para pessoas com deficiência e 120 vagas reservadas para pessoas negras. Os interessados podem conferir mais informações no edital clicando aqui.

Da redação